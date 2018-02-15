МОК: бывший глава WADA Паунд зачастую одинок в своей критике российского спорта

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 15 февраля. /ТАСС/. Бывший президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Паунд зачастую одинок в своих резких высказываниях о решениях, которые принимает Международный олимпийский комитет (МОК) в отношении российского спорта. Об этом на пресс-конференции рассказал директор по коммуникациями МОК Марк Адамс.

Паунд во время сессии МОК, которая предваряла старт Олимпиады в Пхёнчхане, заявил, что намерен пропустить церемонию закрытия соревнований, если Олимпийский комитет России (ОКР) будет восстановлен в правах и российские спортсмены примут участие в ней под национальным флагом.

"Как один из старейших членов МОК, он имеет право высказываться и иметь свою точку зрения, - сказал Адамс. - Другое дело, что он представляет взгляды, которые порой разделяют всего несколько человек, а бывает, вообще никто не разделяет, и тогда он одинок в своих критических замечаниях. Но согласно демократическим нормам, каждый имеет право изложить свое мнение".

"Кроме того, если мы говорим о России, то все решения принимаются демократическим путем - путем голосования. Так что он, будучи сторонником демократии, должен уважать принимаемые решения", - добавил представитель МОК.

Российские спортсмены в связи с дисквалификацией национального олимпийского комитета выступают на Играх под олимпийским флагом в статусе олимпийских атлетов их России (ОAR). Есть вероятность, что в последний день Игр в Пхёнчхане МОК может восстановить ОКР, что позволит российским спортсменам пройти на церемонии закрытия Игр под национальным флагом.