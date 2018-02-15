Немецкая пара Савченко и Массо установила мировой рекорд в произвольной программе на ОИ

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 15 февраля. /ТАСС/. Немецкие фигуристы Алена Савченко и Бруно Массо, выступающие в соревнованиях спортивных пар, установили мировой рекорд в произвольной программе на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. Спортсмены показали результат 159,31 балла.

Прежнее достижение также принадлежало Савченко и Массо, в финале Гран-при сезона-2017/18 немцы набрали 157,25 балла. По сумме двух программ в соревнованиях спортивных пар на Олимпиаде Савченко и Массо набрали 235,90 балла.

Савченко выступает в паре с Массо с 2015 года. В первом совместном сезоне они завоевали серебро чемпионата Европы и бронзу чемпионата мира. В сезоне-2016/17 они заняли второе место на мировом и европейском первенствах. Немецкая пара стала победителем финала Гран-при 2017 года.