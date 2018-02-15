Дукурс: судьба золота в мужском скелетоне уже определена

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 15 февраля. /ТАСС/. Южнокорейский скелетонист Юн Сун Бин, опережающий после двух заездов своего ближайшего преследователя на 0,74 секунды, практически обеспечил себе золото Олимпиады в Пхёнчхане. Об этом сообщил журналистам латвийский скелетонист Мартинс Дукурс.

Юн Сун Бин по сумме двух попыток показал результат 1.40,35, вторым идет россиянин Никита Трегубов (1.41,09); третьим - Мартинс Дукурс (1.41,23).

"Считаю, что судьба золотой медали уже практически решена, - сказал Дукурс. - Бин очень силен, у него нет слабых мест, инвентарь отличный. Да и наката у него больше, чем у остальных. За последний месяц Бин сделал 45 тренировочных спусков, у меня вообще в сумме за все время столько не наберется - сделал всего где-то 36 попыток".

"Второй заезд у меня получился лучше первого, будем стараться завтра показать еще более быстрое время, - продолжил латвийский спортсмен. - Можно ли настигнуть Бина? Только если он сделает какую-то грубую ошибку. Но я не хочу, чтобы это произошло, все должно быть разыграно в честной борьбе".

Мартинс Дукурс также сказал несколько слов про Трегубова. "Никита хорошо здесь выступает. У него хороший старт, хорошая езда. Это хороший парень", - заключил Дукурс.

Третья и четвертая попытки в мужском скелетоне пройдут 16 февраля.