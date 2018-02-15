Тренер: российского скелетониста Трегубова ждет серьезная битва за серебро Олимпиады

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 15 февраля. /ТАСС/. Российский скелетонист Никита Трегубов должен быть готов к серьезной борьбе за серебряную медаль Олимпийских игр в заключительных попытках соревнований. Такое мнение ТАСС высказал старший тренер команды Анатолий Челышев.

По сумме двух попыток спортсмен показал результат 1 минута 41,09 секунды. Первое место занимает южнокореец Юн Сун Бин (1.40,35), третьим идет латвиец Мартинс Дукурс (1.41,23).

"Отыграть такой разрыв у сильного спортсмена - это маловероятно. Теперь у них будет серьезная битва за серебряную медаль. Трегубов стартовал неплохо, были небольшие ошибки, которые сильно не повлияли. Нужно завтра собраться, все начать с нуля, не делать грубых ошибок, и все будет хорошо", - считает Челышев.

Третья и четвертая попытки в мужском скелетоне пройдут 16 февраля.