Финские поклонники футбола смогут получить паспорт болельщика на ЧМ-2018 прямо в Хельсинки

ХЕЛЬСИНКИ, 15 февраля. /Корр. ТАСС Нина Бурмистрова/. Поклонники футбола, проживающие в Финляндии, теперь смогут получить паспорт болельщика на чемпионат мира по футболу 2018 года, который пройдет в РФ, в Российском центре науки и культуры (РЦНК) в Хельсинки. Заказанный по интернету паспорт будет после оформления доставляться в РЦНК.

"Паспорт болельщика - это обязательное требование и приложение к билету на ЧМ. Заказать его можно на сайте www.fan-id.ru. Там указываются паспортные данные, контактная информация, прилагается фото и затем человек выбирает, где хочет получить этот документ, в том числе в той стране, где ему удобно, в частности, в Финляндии. Этот паспорт позволяет не делать визу и дает возможность присутствовать в РФ на период чемпионата, за десять дней до его начала и десять дней после последнего матча", - рассказал ТАСС заместитель директора РЦНК Дмитрий Ляшенко.

"К нам поступила информация, что один паспорт болельщика уже готовится к отправке сюда. Он придет в начале следующего месяца", - добавил он.

В свою очередь, директор РЦНК Сергей Малышев сообщил, что в преддверии чемпионата мира центр будет проводить специальные курсы обучения русскому языку для иностранных болельщиков, планирующих отправиться в Россию. "Мы разработали небольшой курс русского языка, в котором будут изучаться простые фразы, чтобы можно было пройти в нужные места, разобраться на стадионе. То есть это тематика, которая могла бы помочь тем, кто не говорит на русском языке, легче ориентироваться. Сейчас у нас идет набор групп", - сказал он.

Еще одним проектом, связанным с мировым первенством, по словам Малышева, должен стать футбольный чемпионат, который планируют провести между собой финские спортивные общества и клубы. "Предстоящий ЧМ в России повысил интерес к футболу как форме межнационального общения, диалога разных поколений. "В турнире, который планируется, в одной команде смогут играть члены одной семьи, а потом все коллективно будут смотреть игры чемпионата мира. Так что такой проект у нас тоже есть. В этом первенстве могут принять участие финны, живущие в Финляндии немцы, эстонцы, россияне, а также, возможно, кто-то приедет и из России", - отметил он.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.

Как сообщил министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров, организаторы ЧМ-2018 планируют выдать до 2 млн паспортов болельщика. Регистрация на получение паспорта болельщика была открыта 30 октября прошлого года, он оформляется бесплатно. Стать его обладателем можно только в случае наличия билетов на матч или документов, дающих право на их получение.