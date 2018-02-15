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Российские гандболисты сыграют ответный стыковой матч отбора ЧМ-2019 с чехами в Перми

Спорт
15 февраля, 17:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, февраля. /ТАСС

Игра пройдет 12 июня в спорткомплексе имени В.П. Сухарева

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ТАСС, 15 февраля. Мужская сборная России по гандболу проведет ответный стыковой матч отборочного турнира чемпионата мира 2019 года в Перми. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гандбола России.

Игра пройдет 12 июня в спорткомплексе имени В.П. Сухарева. Время начала матча будет утверждено позже.

Первый стыковой матч между сборными Чехии и России состоится 8 июня в Пльзени.

Сборная России выиграла свою отборочную группу, одержав победы во всех шести встречах, что позволило ей выйти в стыковые матчи. Чемпионат мира пройдет в Германии и Дании с 9 по 27 января 2019 года.

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