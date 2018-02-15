IAAF отклонила 18 заявок легкоатлетов РФ для участия в международных стартах

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) отказала в одобрении 18 заявок российских легкоатлетов для участия в международных соревнованиях 2018 года в нейтральном статусе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

IAAF в письме объяснила причину отказа тем, что спортсмены недостаточно времени пробыли в пуле тестирования. Одним из требований для одобрения индивидуальной заявки является нахождение легкоатлета в пуле тестирование в течение 12 месяцев.

Отказ получили Татьяна Стецюк (прыжки с шестом), Егор Николаев (бег на средние и длинные дистанции, отказ на первый квартал 2018 года), Ангелина Краснова (прыжки с шестом, отказ только на участие в зимнем ЧМ в марте), Салават Илькаев (спортивная ходьба, отказ только на командный ЧМ по ходьбе в мае), Георгий Горохов (прыжки с шестом, отказ только на участие в зимнем ЧМ в марте), Мария Павлова (семиборье), Елена Панова (метание диска, отказ только на Кубок Европы по метаниям в марте), Анатолий Ряполов (прыжки в длину, отказ только на участие в зимнем ЧМ в марте), Феликс Шестопалов (десятиборье), Екатерина Горшенина (спортивная ходьба), Руслан Перестюк (бег на короткие дистанции), Ксения Зыбина (метание копья), Мария Громышева (семиборье), Дмитрий Семенов (прыжки в высоту), Татьяна Швыдкина (прыжки с шестом), Нина Морозова (бег на 60 м с барьерами, отказ только на участие в зимнем ЧМ в марте), Даниил Котов (прыжки с шестом), Мария Аглицкая (бег на 60 м с барьерами, отказ только на участие в зимнем ЧМ в марте). Аглицкая и Николаев имеют выполненные нормативы для участия в зимнем чемпионате мира.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций в декабре 2016 года приняла решение на время отстранения ВФЛА разрешить легкоатлетам РФ, соответствующим критериям IAAF, выступать на международных стартах в статусе нейтральных спортсменов. Практически у всех российских спортсменов срок действия такого разрешения истек 31 декабря 2017 года.

Ранее IAAF одобрила заявки 18 российских легкоатлетов на участие в международных стартах, в числе которых Мария Ласицкене (прыжки в высоту), Анжелика Сидорова (прыжки с шестом), Данил Лысенко (прыжки в высоту), Илья Шкуренев (десятиборье), Виктория Прокопенко (тройной прыжок), Александр Лесной (толкание ядра). Эти спортсмены выполнили нормативы для участия в чемпионате мира, который пройдет в британском Бирмингеме с 1 по 4 марта.