Ваш регион:
Российский инвестиционный форум - 2018
Олимпиада-2018
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.02:
$ 56.59
€ 70.67
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

IAAF отклонила 18 заявок легкоатлетов РФ для участия в международных стартах

Спорт
15 февраля, 18:01 дата обновления: 15 февраля, 18:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, февраля. /ТАСС

IAAF в письме объяснила причину отказа тем, что спортсмены недостаточно времени пробыли в пуле тестирования

Поделиться
Материал из 1 страницы
Штаб-квартира IAAF в Монако

Штаб-квартира IAAF в Монако

© EPA/SEBASTIEN NOGIER

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) отказала в одобрении 18 заявок российских легкоатлетов для участия в международных соревнованиях 2018 года в нейтральном статусе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

IAAF в письме объяснила причину отказа тем, что спортсмены недостаточно времени пробыли в пуле тестирования. Одним из требований для одобрения индивидуальной заявки является нахождение легкоатлета в пуле тестирование в течение 12 месяцев.

Смотрите также

Легкоатлет Шубенков спокойно относится к продолжительному рассмотрению его заявки в IAAF

Легкоатлет Шабанов не намерен опускать руки из-за решения IAAF о его недопуске

IAAF, отклонившая заявку атлета Моргунова, может повторно рассмотреть ее до лета

Отказ получили Татьяна Стецюк (прыжки с шестом), Егор Николаев (бег на средние и длинные дистанции, отказ на первый квартал 2018 года), Ангелина Краснова (прыжки с шестом, отказ только на участие в зимнем ЧМ в марте), Салават Илькаев (спортивная ходьба, отказ только на командный ЧМ по ходьбе в мае), Георгий Горохов (прыжки с шестом, отказ только на участие в зимнем ЧМ в марте), Мария Павлова (семиборье), Елена Панова (метание диска, отказ только на Кубок Европы по метаниям в марте), Анатолий Ряполов (прыжки в длину, отказ только на участие в зимнем ЧМ в марте), Феликс Шестопалов (десятиборье), Екатерина Горшенина (спортивная ходьба), Руслан Перестюк (бег на короткие дистанции), Ксения Зыбина (метание копья), Мария Громышева (семиборье), Дмитрий Семенов (прыжки в высоту), Татьяна Швыдкина (прыжки с шестом), Нина Морозова (бег на 60 м с барьерами, отказ только на участие в зимнем ЧМ в марте), Даниил Котов (прыжки с шестом), Мария Аглицкая (бег на 60 м с барьерами, отказ только на участие в зимнем ЧМ в марте). Аглицкая и Николаев имеют выполненные нормативы для участия в зимнем чемпионате мира.
Международная ассоциация легкоатлетических федераций в декабре 2016 года приняла решение на время отстранения ВФЛА разрешить легкоатлетам РФ, соответствующим критериям IAAF, выступать на международных стартах в статусе нейтральных спортсменов. Практически у всех российских спортсменов срок действия такого разрешения истек 31 декабря 2017 года.

Ранее IAAF одобрила заявки 18 российских легкоатлетов на участие в международных стартах, в числе которых Мария Ласицкене (прыжки в высоту), Анжелика Сидорова (прыжки с шестом), Данил Лысенко (прыжки в высоту), Илья Шкуренев (десятиборье), Виктория Прокопенко (тройной прыжок), Александр Лесной (толкание ядра). Эти спортсмены выполнили нормативы для участия в чемпионате мира, который пройдет в британском Бирмингеме с 1 по 4 марта.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Допинг Допинг-скандал вокруг российского спорта
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проголосовать в чужом городе
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кабмин внес поправки в правила проведения техосмотра автомобилей
2
В Москве назвали самые необычные имена новорожденных в 2017 году
3
Почему саночника Семена Павличенко досрочно выслали с Олимпиады
4
МАК: расшифровка речевого бортового самописца разбившегося Ан-148 продолжается
5
Татьяна Тарасова: Савченко выстрадала золото ОИ своей любовью к фигурному катанию
6
Премьер Польши связал "российскую военную угрозу" с прокладкой "Северного потока"
7
Биатлонист Бабиков после пасьюта перелез через ограждение, чтобы не говорить с прессой
Темы дня
Новости партнеров
Реклама