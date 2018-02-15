Бадминтонистки сборной России сыграют с командной Болгарии в четвертьфинале командного ЧЕ

ТАСС, 15 февраля. Женская сборная России по бадминтону победила команду Латвии в заключительном матче группового этапа командного чемпионата Европы в Казани. Встреча прошла в четверг и завершилась со счетом 5-0 в пользу россиянок.

Российские бадминтонистки одержали три победы в трех матчах и выиграли группу 4. Второй стала турецкая команда с двумя баллами. Третье место заняла сборная Эстонии (1), четвертое - команда Латвии (0).

В четвертьфинале российская команда сыграет со сборной Болгарии, которая заняла первое место в группе 5. Российские и болгарские бадминтонистки проведут встречу 16 февраля.

Командный чемпионат Европы в Казани завершится 18 февраля.