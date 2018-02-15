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Крис Ли: поражение россиян от словаков стало хорошим уроком для канадских хоккеистов

Спорт
15 февраля, 18:20 UTC+3 ПХЁНЧХАН /Корр. ТАСС, Олег Кошелев

Спортсмен подчеркнул, что матчи олимпийского турнира всегда непредсказуемы

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Крис Ли (справа)

Крис Ли (справа)

© EPA-EFE/JAVIER ETXEZARRETA

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 15 февраля. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Поражение российских хоккеистов от сборной Словакии на старте олимпийского турнира стало уроком для канадцев перед их игрой с командой Швейцарии. Об этом корреспонденту ТАСС рассказал защитник сборной Канады Крис Ли, выступающий за магнитогорский "Металлург".

"Все ждали победы от российских хоккеистов, так что этот результат удивил меня. Сегодня утром за завтраком мы в команде обсуждали этот результат. Так что поражение россиян стало для нас хорошим уроком, мы еще раз увидели, что на таких турнирах может произойти все что угодно", - сказал Ли.

Сборная Канады одержала победу над командой Швейцарии со счетом 5:1 в первом матче группового этапа олимпийского турнира. Накануне россияне стартовали с поражения от сборной Словакии со счетом 2:3.

"Тем не менее, я по-прежнему считаю россиян фаворитами турнира. Система турнира такая, что результаты группового этапа фактически ничего не значат. Они найдут свою игру и уже в следующем матче добьются результата", - добавил Ли.

В мужском олимпийском хоккейном турнире принимают участие 12 команд, которые разбиты на три группы. Все команды выходят в плей-офф турнира. Победители групп и лучшая сборная из числа занявших вторые места начнут борьбу в плей-офф со стадии четвертьфинала, остальные команды должны будут провести дополнительную встречу.

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