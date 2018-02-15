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Быков: российским хоккеистам нужно абстрагироваться от давления из-за статуса фаворита ОИ

Спорт
15 февраля, 18:57 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Михаил Личков

В стартовом матче на Олимпиаде в Пхёнчхане российские хоккеисты уступили словакам со счетом 2:3

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Вячеслав Быков

Вячеслав Быков

© Руслан Шамуков/ТАСС

МОСКВА, 15 февраля. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Российские хоккеисты должны меньше обращать внимание на то давление, которое они сейчас испытывают как главные фавориты Олимпийских игр в Пхёнчхане, чтобы успешно выступить на турнире. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.

В стартовом матче на Олимпиаде в Пхёнчхане российские хоккеисты уступили словакам со счетом 2:3.

"Что касается мнений о том, что Россия - фаворит олимпийского турнира, то замечу, что хоккеистам нужно абстрагироваться от внешнего давления. Главное, нужно прибавлять в стабильности и концентрироваться на каждом сопернике, будь то матч в групповой стадии или плей-офф", - сказал Быков.

"Думаю, что тренерский штаб проведет анализ прошедшего матча, в котором мы проиграли сборной Словакии, сделает определенные выводы и, просмотрев предстоящего соперника, подберет оптимальный план на игру. В игре с командой Словении российским хоккеистам требуется прибавить в стабильности во всех линиях при игре на каждом участке площадки", - добавил собеседник агентства.

Матч между российскими хоккеистами и сборной Словении состоится 17 февраля. Начало - в 10:40 мск.

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