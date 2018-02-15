СМИ: тренер французских конькобежцев пытался организовать договорной забег на ОИ-2014

ТАСС, 15 февраля. Один из тренеров сборной Франции по конькобежному спорту голландец Джиллер Анема на Олимпийских играх в Сочи пытался организовать договорной забег в командной гонке. Об этом сообщает голландская газета Volkskrant.

В четвертьфинальном забеге командных соревнований французам противостояли главные фавориты турнира - голландцы, которые впоследствии и стали чемпионами. Один из лидеров французской команды тогда страдал от заболевания щитовидной железы. Анема опасался, что из-за плохих результатов на Играх сборной будет урезано финансирование.

Анема обратился к тренеру сборной Нидерландов Ари Купсу, попросив его, чтобы голландцы не бежали слишком быстро и позволили французам сохранить лицо. Взамен Анема гарантировал, что если кто-то из голландских конькобежцев неожиданно упадет, то француз Алексис Контен также упадет, чтобы дальше прошла голландская команда.

Мориц Хендрикс, который был главой олимпийской делегации сборной Нидерландов, отклонил данное предложение, заявив, что это попытка организации договорного забега. Хендрикс направил письмо тренеру французов, которое оказалось в распоряжении издания. По его словам, это было бы нарушением олимпийских ценностей и ценностей спорта в целом.

Джиллер Анема является тренером голландского конькобежца Йоррита Бергсмы, который в Сочи стал олимпийским чемпионом на дистанции 10000 метров. На Играх в Пхёнчхане Бергсма выиграл серебро в этом виде.