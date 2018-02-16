Игнатьев: футболисты "Локомотива" выжали из себя все, чтобы обыграть "Ниццу"

НИЦЦА /Франция/, 16 февраля. /ТАСС/. Футболисты московского "Локомотива" сделали все возможное, чтобы отыграться со счета 0:2 в матче Лиги Европы против "Ниццы". Об этом журналистам рассказал защитник железнодорожников Владислав Игнатьев.

"Локомотив" в гостевом матче 1/16 финала Лиги Европы обыграл "Ниццу" со счетом 3:2. К 30-й минуте встречи московская команда проигрывала со счетом 0:2.

"Мы готовились к игре, знали, что это очень сильный соперник, но начали просто ужасно, пропустили два гола. Хорошо, что забили до перерыва, это нам помогло. Во втором тайме мне показалось, что "Ницца" либо подустала, либо начала удерживать счет, но играла совсем по-другому. Это нам сыграло на руку, затем было удаление, второй гол, после чего понятно было, что нам надо было выжимать из себя все и делать счет в нашу пользу, что мы и сделали", - сказал Игнатьев.

В составе "Локомотива" хет-триком отметился португалец Мануэл Фернандеш. "Юрий Павлович [Семин] нашел слова, сделал замены, некоторые изменения, и мы сделали свое дело. Фернандеш - просто топ. Что касается пенальти [назначенного в ворота "Локомотива"], всем нашим показалось, что его не было, Нема (Неманья Пейчинович - прим. ТАСС) сказал, что мяч попал в живот, у него даже отпечаток мяча остался на майке", - отметил футболист.

Ответный матч пройдет на "РЖД-Арене" в Москве 22 февраля.