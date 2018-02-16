Бывший президент IAAF Диак и нынешний глава организации Коу проведут очную ставку

ТАСС, 16 февраля. Бывший глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) сенегалец Ламин Диак, подозреваемый в коррупции, попросил очную ставку с нынешним президентом организации Себастьяном Коу. Последний позднее ответил согласием на предложение, сообщает AFP.

Диак возглавлял IAAF с 1999 по 2015 год. На этом посту сенегальца сменил двукратный олимпийский чемпион в беге на 1500 м британец Коу. В начале января 2016 года Диак из-за обвинений в коррупции был пожизненно отстранен комиссией по этике IAAF от любой деятельности, связанной с легкой атлетикой.

Летом 2016 года в распоряжении Би-би-си оказались документы, подтверждающие, что Коу победил на выборах в президенты организации в августе 2015 года при помощи Диака.

Позднее немецкий телеканал ARD и французская газета Le Monde сообщили о том, что представители IAAF требовали от €300 тыс. до €700 тыс. с шестерых российских легкоатлетов за неразглашение данных об их положительных допинг-пробах.

Сенегалец и его юрист Хабиб Сиссе 1 ноября 2016 года были арестованы французской полицией по подозрению в получении взятки от российских легкоатлетов. Согласно данным прокуратуры, размер взятки составлял примерно €1 млн.