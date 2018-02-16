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Прыгунья в высоту Мария Ласицкене выиграла 36-й турнир подряд

Спорт
16 февраля, 1:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, февраля. /ТАСС

На этот раз она первенствовала на соревнованиях в польском городе Торунь

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Мария Ласицкене

Мария Ласицкене

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 16 февраля. Двукратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене стала победительницей международного турнира в польской Торуни.

25-летняя россиянка, выступавшая под нейтральным флагом, показала результат 2 метра. Она пыталась взять высоту 2,05 м, что стало бы рекордом сезона, но ей не удалось преодолеть планку.

Ласицкене одержала 36-ю победу подряд, ее серия длится с 1 июля 2016 года. Спортсменка примет участие в чемпионате мира в помещении, который пройдет в британском Бирмингеме с 1 по 4 марта.

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