Прыгунья в высоту Мария Ласицкене выиграла 36-й турнир подряд

ТАСС, 16 февраля. Двукратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене стала победительницей международного турнира в польской Торуни.

25-летняя россиянка, выступавшая под нейтральным флагом, показала результат 2 метра. Она пыталась взять высоту 2,05 м, что стало бы рекордом сезона, но ей не удалось преодолеть планку.

Ласицкене одержала 36-ю победу подряд, ее серия длится с 1 июля 2016 года. Спортсменка примет участие в чемпионате мира в помещении, который пройдет в британском Бирмингеме с 1 по 4 марта.