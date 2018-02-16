"Атлетико" победил "Копенгаген" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы

ТАСС, 16 февраля. Испанский "Атлетико" в гостях обыграл датский "Копенгаген" со счетом 4:1 в первом матче 1/16 финала футбольной Лиги Европы.

В составе хозяев отличился Виктор Фишер (15-я минута). У гостей голы забили Сауль (21), Кевин Гамейро (37), Антуан Гризманн (71) и Витоло (77). Ответный матч пройдет 22 февраля в Мадриде.

Испанский "Вильярреал" на выезде проиграл французскому "Лиону" со счетом 1:3. Российский полузащитник гостей Денис Черышев сделал голевую передачу в случае с единственным голом своей команды, на 43-й минуте он получил желтую карточку. Россиянин был заменен на 74-й минуте.

Результаты других встреч:

АЕК (Греция) - "Динамо" (Киев, Украина) - 1:1;

"Наполи" (Италия) - "Лейпциг" (Германия) - 1:3;

"Партизан" (Сербия) - "Виктория Пльзень" (Чехия) - 1:1;

"Стяуа" (Румыния) - "Лацио" (Италия) - 1:0.