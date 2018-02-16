Нападающий испанского "Атлетика" Адурис готов побороться за звание лучшего бомбардира ЛЕ

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Футболист испанского "Атлетика" Ариц Адурис готов побороться за звание лучшего бомбардира Лиги Европы сезона-2017/18, несмотря на 37-летний возраст. Об этом он рассказал журналистам.

В четверг московский "Спартак" уступил испанскому "Атлетику" со счетом 1:3 в домашнем матче 1/16 финала Лиги Европы. Два гола в составе гостей провел Адурис, он занимает первое место в списке бомбардиров текущего розыгрыша турнира с семью голами.

"Секрет моих голов прост - я получаю удовольствие от игры. Знаю, что являюсь лидером бомбардирской гонки, готов побороться за звание лучшего бомбардира Лиги Европы, несмотря на свой возраст", - сказал Адурис.

Также нападающий отметил, что погода не стала помехой для его команды в матче со "Спартаком". "В матче против "Спартака" мы находились в равных условиях. Погода была одинакова для всех, но нам удалось одержать победу. Рад, что оформил дубль, спасибо болельщикам за поддержку", - сказал Адурис.

Ответная встреча пройдет в Испании 22 февраля.