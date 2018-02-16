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Россия увеличила отрыв от Португалии рейтинге УЕФА на старте плей-офф еврокубков

Спорт
16 февраля, 2:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, февраля. /ТАСС

Все четыре российских клуба выступают в Лиге Европы

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© EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Россия оторвалась от Португалии в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по итогам первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов и 1/16 финала Лиги Европы.

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Ариц Адурис, Андрей Ещенко и Лоренсо Мельгарехо (слева направо)
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

"Спартак" проиграл "Атлетику" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы

Суммарный коэффициент России (6-е место в рейтинге) составляет 50,782 балла, Франции (5) - 53,915, Португалии (7) - 45,748. Возглавляет таблицу Испания (101,426 балла), далее следуют Англия (76,319), Италия (71,916) и Германия (68,855). В таблице коэффициентов текущего сезона Россия остается четвертой (10,000) - после Англии (16,785), Испании (14,142) и Италии (13,000).

Рейтинг УЕФА по итогам текущего сезона определит представительство стран - членов УЕФА в еврокубках сезона-2019/20. Страны, находящиеся на пятом и шестом местах, смогут заявить по три клуба в Лигу чемпионов и Лигу Европы. Стране, которая располагается на седьмой строчке, можно будет делегировать две команды в Лигу чемпионов и три - в Лигу Европы.

Кто как сыграл

Все четыре российских клуба выступают в Лиге Европы. Московский ЦСКА во вторник сыграл вничью (0:0) с сербской "Црвеной Звездой" на выезде. Остальные российские команды провели матчи в четверг: московский "Локомотив" на выезде обыграл французскую "Ниццу" (3:2), санкт-петербургский "Зенит" проиграл шотландскому "Селтику" (0:1), а московский "Спартак" - испанскому "Атлетику" (1:3).

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Футболисты "Локомотива"
© EPA-EFE/SEBASTIEN NOGIER

Хет-трик Фернандеша принес "Локомотиву" волевую победу над "Ниццей" в Лиге Европы

Португальские команды выступили хуже российских: "Порту" в среду проиграл английскому "Ливерпулю" (0:5) в 1/8 финала Лиги чемпионов, в Лиге Европы "Брага" уступила французскому "Марселю" (0:3), а "Спортинг" взял верх над "Астаной" (3:1). Помимо "Ниццы" и "Марселя", Францию представили "Пари Сен-Жермен", который проиграл (1:3) в среду мадридскому "Реалу" в 1/8 финала Лиги чемпионов, и "Лион", победивший "Вильярреал" (3:1) в Лиге Европы.

Как вычисляются коэффициенты

Сезонный коэффициент УЕФА определяется путем сложения очков, набранных клубами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и деления суммы на количество команд, которые стартовали от страны в еврокубках. Общий рейтинг страны - сумма коэффициентов последних пяти сезонов.

За победу в матче квалификационных раундов еврокубков дается 1 очко, за ничью - 0,5 балла. За победу в игре основного раунда - 2 очка, за ничью - 1. За выход команды в групповую стадию стране начисляется 4 очка, за попадание в 1/8 финала - 5. За выход клуба в 1/4 финала, 1/2 финала, финал Лиги чемпионов или Лиги Европы начисляется по 1 очку.

В расчет берутся только сыгранные матчи, т. е. технические поражения не учитываются. Встречи, завершившиеся серией послематчевых пенальти, рассчитываются в соответствии с тем результатом, который зафиксирован в основное и дополнительное время.

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