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Футболист "Локомотива" Фернандеш претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

Спорт
16 февраля, 2:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, февраля. /ТАСС

Португалец оформил хет-трик в победной встрече с "Ниццей"

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Мануэл Фернандеш

Мануэл Фернандеш

© EPA-EFE/SEBASTIEN NOGIER

ТАСС, 16 февраля. Полузащитник российского футбольного клуба "Локомотив" Мануэл Фернандеш включен в список претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

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Футболисты "Локомотива"
© EPA-EFE/SEBASTIEN NOGIER

Хет-трик Фернандеша принес "Локомотиву" волевую победу над "Ниццей" в Лиге Европы

"Локомотив" в гостевом матче 1/16 финала Лиги Европы обыграл "Ниццу" со счетом 3:2. К 30-й минуте встречи московская команда проигрывала - 0:2. Затем Фернандеш забил три гола - на 45-й (с пенальти), 69-й и 77-й минутах.

Также в списке претендентов полузащитник лондонского "Арсенала" Месут Озил, форвард немецкой "Боруссии" (Дортмунд) Миши Батшуайи и нападающий испанского "Атлетика" Ариц Адурис, два гола которого помогли испанцам победить в гостях московский "Спартак" (3:1).

Голосование за лучшего игрока недели завершится в пятницу.

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