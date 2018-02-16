Футболист "Локомотива" Фернандеш претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

ТАСС, 16 февраля. Полузащитник российского футбольного клуба "Локомотив" Мануэл Фернандеш включен в список претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

"Локомотив" в гостевом матче 1/16 финала Лиги Европы обыграл "Ниццу" со счетом 3:2. К 30-й минуте встречи московская команда проигрывала - 0:2. Затем Фернандеш забил три гола - на 45-й (с пенальти), 69-й и 77-й минутах.

Также в списке претендентов полузащитник лондонского "Арсенала" Месут Озил, форвард немецкой "Боруссии" (Дортмунд) Миши Батшуайи и нападающий испанского "Атлетика" Ариц Адурис, два гола которого помогли испанцам победить в гостях московский "Спартак" (3:1).

Голосование за лучшего игрока недели завершится в пятницу.