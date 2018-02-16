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Скелетонист Трегубов опустился на четвертое место после третьей попытки на ОИ

Спорт
16 февраля, 4:28 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 16, февраля. /ТАСС

В третьей попытке россиянин занял пятое место

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Никита Трегубов

Никита Трегубов

© Сергей Бобылев/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 16 февраля. /ТАСС/. Российский скелетонист Никита Трегубов занимает четвертое место после третьей попытки на Олимпийских играх в Пхёнчхане. По сумме трех попыток спортсмен показал результат 2 минуты 31,62 секунды.

В третьей попытке Трегубов занял пятое место (50,53). В четверг в первом заезде российский спортсмен был вторым (50,59), во втором он показал четвертый результат (50,50).

Первое место занимает южнокореец Юн Сун Бин (2.30,53), вторым идет латвиец Мартинс Дукурс (2.31,55), третьим - британец Доминик Парсонс (2.31,59). Российский скелетонист Владислав Марченков занимает 16-ю строчку (2.33,81).

Медали в скелетоне будут разыграны в пятницу, заключительная попытка начнется в 05:15 мск. Россияне на Играх в Пхёнчхане выступают в усеченном составе под олимпийским флагом из-за приостановления членства Олимпийского комитета России.

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