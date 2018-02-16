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Глава IBSF принес извинения за поведение вице-президента организации Пенгилли на ОИ

Спорт
16 февраля, 4:43 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 16, февраля. /ТАСС

Ранее сообщалось, что Пенгилли в ходе проведения соревнований вступил в перепалку с охранником, которая закончилась дракой

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Глава Международной федерации бобслея и скелетона Иво Ферриани

Глава Международной федерации бобслея и скелетона Иво Ферриани

© EPA/Bartomiej Zborowski

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 16 февраля. /ТАСС/. Глава Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) Иво Ферриани принес извинения оргкомитету Олимпийских игр в Пхёнчхане за поведение вице-президента организации британца Адама Пенгилли на соревнованиях. Об этом сообщает пресс-служба IBSF.

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Ранее сообщалось, что Пенгилли в ходе проведения соревнований вступил в перепалку с охранником, которая закончилась дракой. По словам охранника, Пенгилли отказался выполнять его указания, угрожал ему, что он больше не будет работать на Олимпиаде, если расскажет своему начальнику об инциденте. Позднее Международный олимпийский комитет (МОК) посоветовал Пенгилли покинуть Игры.

"Исполком IBSF будет оценивать инцидент с Пенгилли в соответствии с собственным кодексом этики, - говорится в сообщении. - Сегодня утром президент IBSF официально извинился перед оргкомитетом".

Пенгилли является серебряным призером чемпионата мира по скелетону 2009 года. Он является членом МОК с 2010 года и работает в комиссии по координации Олимпийских игр в Пхёнчхане.

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