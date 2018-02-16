Член МОК Пенгилли принес извинения за конфликт с охранником и уже покинул Южную Корею

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 16 февраля. /ТАСС/. Вице-президент Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) и член Международного олимпийского комитета (МОК) Адам Пенгилли принес извинения за конфликт с охранником и уже покинул Южную Корею, где проходят Олимпийские игры. Об этом на пресс-конференции сообщил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс.

Пенгилли в ходе проведения соревнований вступил в перепалку с охранником, которая закончилась дракой. По словам охранника, Пенгилли отказался выполнять его указания, угрожал ему, что он больше не будет работать на Олимпиаде, если расскажет своему начальнику об инциденте. Позднее МОК посоветовал Пенгилли покинуть Игры.

"Да, произошел досадный инцидент с участием члена МОК и волонтера, который работает в службе охраны. Члена МОК вызвали на разбор с комиссией по этике, он сразу признал, что допустил ошибку. Пенгилли принес извинения и уже покинул Корею. Мы рады, что инцидент был разобран подробно", - сказал Адамс.

"Произошла словесная перепалка, за что он извинился. Что касается того, имело ли место рукоприкладство, то мы должны разобраться", - добавил он.

Пенгилли является серебряным призером чемпионата мира по скелетону 2009 года. Он является членом МОК с 2010 года и работает в комиссии по координации Олимпийских игр в Пхёнчхане.