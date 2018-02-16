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Российский скелетонист Трегубов завоевал серебро на Олимпиаде

Спорт
16 февраля, 5:55 дата обновления: 16 февраля, 6:22 UTC+3

Первое место занял южнокорейский скелетонист Юн Сун Бин, третьим стал британец Доминик Парсонс

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Никита Трегубов

Никита Трегубов

© Сергей Бобылев/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 16 февраля. /ТАСС/. Россиянин Никита Трегубов завоевал серебряную медаль в скелетоне на Олимпийских играх в Пхёнчхане. По сумме четырех попыток спортсмен показал результат 3 минуты 22,18 секунды.

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Биография скелетониста Никиты Трегубова

Первое место занял южнокорейский скелетонист Юн Сун Бин (3.20,55), третьим стал британец Доминик Парсонс (3.22,20).

В первом заезде российский спортсмен был вторым, во втором он показал четвертый результат, в третьем - пятый. Однако из-за успешного выступления в заключительной попытке и ошибок конкурентов 23-летнему россиянину удалось стать серебряным призером Игр.

Эта медаль стала для команды олимпийских атлетов из России шестой на текущей Олимпиаде (два серебра и четыре бронзы). Ранее фигуристы стали вторыми в командном турнире, бронзовые награды завоевали шорт-трекист Семен Елистратов, лыжники Александр Большунов и Юлия Белорукова, а также керлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий.

Россияне на Играх в Пхёнчхане выступают в усеченном составе под олимпийским флагом из-за приостановления членства Олимпийского комитета России.

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