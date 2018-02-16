Тренер: скелетонист Трегубов оправдал ожидания, завоевав олимпийское серебро

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 16 февраля. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Россиянин Никита Трегубов оправдал ожидания, завоевав серебряную медаль в скелетоне на Олимпийских играх в Пхёнчхане. Такое мнение ТАСС по телефону высказал тренер спортсмена Анатолий Челышев.

По сумме четырех попыток Трегубов показал результат 3 минуты 22,18 секунды. Первое место занял южнокорейский скелетонист Юн Сун Бин (3.20,55), третьим стал британец Доминик Парсонс (3.22,20).

"Очень рад за Никиту, он молодец, - сказал Челышев. - Я ждал от него медали, и он эти ожидания оправдал, проехал стабильно все четыре попытки. Пока только радость, анализ будем проводить потом".

"Если трезво смотреть, то я как тренер понимал, что за золото будет трудно биться. Все-таки у южнокорейца было преимущество за счет большего количества накатов на этой трассе. У него их было две-три сотни, а у Никиты всего 40, это большая разница. К тому же он был вынужден сильно аккуратничать на разгоне", - также отметил тренер.