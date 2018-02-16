Ваш регион:
Российский инвестиционный форум - 2018
Олимпиада-2018
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.02:
$ 56.59
€ 70.67
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Тренер: скелетонист Трегубов оправдал ожидания, завоевав олимпийское серебро

Спорт
16 февраля, 6:18 UTC+3 ПХЁНЧХАН /Корр. ТАСС, Олег Кошелев

По сумме четырех попыток Трегубов показал результат 3 минуты 22,18 секунды

Поделиться
Материал из 1 страницы
Никита Трегубов

Никита Трегубов

© Сергей Бобылев/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 16 февраля. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Россиянин Никита Трегубов оправдал ожидания, завоевав серебряную медаль в скелетоне на Олимпийских играх в Пхёнчхане. Такое мнение ТАСС по телефону высказал тренер спортсмена Анатолий Челышев.

Смотрите также

Биография скелетониста Никиты Трегубова

Российский скелетонист Трегубов завоевал серебро на Олимпиаде

По сумме четырех попыток Трегубов показал результат 3 минуты 22,18 секунды. Первое место занял южнокорейский скелетонист Юн Сун Бин (3.20,55), третьим стал британец Доминик Парсонс (3.22,20).

"Очень рад за Никиту, он молодец, - сказал Челышев. - Я ждал от него медали, и он эти ожидания оправдал, проехал стабильно все четыре попытки. Пока только радость, анализ будем проводить потом".

"Если трезво смотреть, то я как тренер понимал, что за золото будет трудно биться. Все-таки у южнокорейца было преимущество за счет большего количества накатов на этой трассе. У него их было две-три сотни, а у Никиты всего 40, это большая разница. К тому же он был вынужден сильно аккуратничать на разгоне", - также отметил тренер.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Олимпиада-2018
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проголосовать в чужом городе
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кабмин внес поправки в правила проведения техосмотра автомобилей
2
Почему саночника Семена Павличенко досрочно выслали с Олимпиады
3
Бережная: судьба олимпийской чемпионки Пхёнчхана фигуристки Савченко достойна экранизации
4
Российская биатлонистка Акимова выступит в масс-старте на Олимпийских играх
5
МАК расшифровал запись речевого самописца Ан-148
6
Биатлонист Бабиков после пасьюта перелез через ограждение, чтобы не говорить с прессой
7
Российский фигурист Алиев заявил, что не волновался перед дебютом на Олимпиаде
Темы дня
Новости партнеров
Реклама