Австрийский горнолыжник Маттиас Майер завоевал золото Олимпиады в супергиганте

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 16 февраля. /ТАСС/. Австриец Маттиас Майер завоевал золото Олимпийских игр в Пхёнчхане в горнолыжном спорте с дисциплине супергигант. Спортсмен показал результат 1 минута 24,44 секунды.

Второе место занял швейцарец Беат Фойц (1.24,57), третье - норвежец Хьетиль Янсруд (1.24,62). Представители команды олимпийских атлетов из России не выступали в данной дисциплине.

27-летний Майер принес Австрии третье золото на текущей Олимпиаде, всего в активе австрийской команды семь медалей (3-1-3).

Майер является олимпийским чемпионом Игр 2014 года в Сочи в скоростном спуске. Спортсмен также участвовал в супергиганте на Олимпиаде в Сочи, однако не сумел финишировать.