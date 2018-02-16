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Австрийский горнолыжник Маттиас Майер завоевал золото Олимпиады в супергиганте

Спорт
16 февраля, 6:19 дата обновления: 16 февраля, 6:45 UTC+3

Второе место занял швейцарец Беат Фойц, третье - норвежец Хьетиль Янсруд

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Маттиас Майер

Маттиас Майер

© EPA-EFE/VASSIL DONEV

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 16 февраля. /ТАСС/. Австриец Маттиас Майер завоевал золото Олимпийских игр в Пхёнчхане в горнолыжном спорте с дисциплине супергигант. Спортсмен показал результат 1 минута 24,44 секунды.

Второе место занял швейцарец Беат Фойц (1.24,57), третье - норвежец Хьетиль Янсруд (1.24,62). Представители команды олимпийских атлетов из России не выступали в данной дисциплине.

27-летний Майер принес Австрии третье золото на текущей Олимпиаде, всего в активе австрийской команды семь медалей (3-1-3).

Майер является олимпийским чемпионом Игр 2014 года в Сочи в скоростном спуске. Спортсмен также участвовал в супергиганте на Олимпиаде в Сочи, однако не сумел финишировать.

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