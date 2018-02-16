Зубков: серебро скелетониста Трегубова на Олимпиаде - с золотым отливом

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 16 февраля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российский скелетонист Никита Трегубов на Олимпийских играх в Пхёнчхане сумел проявить себя настоящим бойцом, который сумел завоевать медаль в очень непростой ситуации, поэтому его серебро можно приравнять к золоту. Такое мнение ТАСС по телефону высказал президент Федерации бобслея России Александр Зубков.

Медали в мужском скелетоне на Играх были разыграны в пятницу, первое место занял южнокорейский скелетонист Юн Сун Бин, вторым стал Трегубов, третьим - британец Доминик Парсонс.

"Никита до последнего держал нас в напряжении, но он сумел доказать, что является сильнейшим, что он боец. Это серебро - с золотым отливом. Он вел абсолютно честную борьбу и доказал, что мы умеем бороться и побеждать. Мы гордимся им, просто супер", - сказал Зубков.

Собеседник агентства отметил, что победа южнокорейского скелетониста закономерна с учетом того, что у него было больше времени изучить все тонкости домашней трассы.

Российские спортсмены на Играх в Пхёнчхане выступают под олимпийским флагом в статусе олимпийских атлетов из России. На Олимпиаду по решению Международного олимпийского комитета (МОК) не получил приглашение победитель Игр в Сочи российский скелетонист Александр Третьяков.