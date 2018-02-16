Ваш регион:
Российский инвестиционный форум - 2018
Олимпиада-2018
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.02:
$ 56.59
€ 70.67
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Зубков: серебро скелетониста Трегубова на Олимпиаде - с золотым отливом

Спорт
16 февраля, 6:24 UTC+3 ПХЁНЧХАН /Корр. ТАСС, Артем Кузнецов

Президент Федерации бобслея России отметил, что победа южнокорейского скелетониста закономерна с учетом того, что у него было больше времени изучить все тонкости домашней трассы

Поделиться
Материал из 1 страницы
Глава Федерации бобслея России Александр Зубков

Глава Федерации бобслея России Александр Зубков

© Владимир Гердо/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 16 февраля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российский скелетонист Никита Трегубов на Олимпийских играх в Пхёнчхане сумел проявить себя настоящим бойцом, который сумел завоевать медаль в очень непростой ситуации, поэтому его серебро можно приравнять к золоту. Такое мнение ТАСС по телефону высказал президент Федерации бобслея России Александр Зубков.

Смотрите также

Тренер: скелетонист Трегубов оправдал ожидания, завоевав олимпийское серебро

Биография скелетониста Никиты Трегубова

Российский скелетонист Трегубов завоевал серебро на Олимпиаде

Медали в мужском скелетоне на Играх были разыграны в пятницу, первое место занял южнокорейский скелетонист Юн Сун Бин, вторым стал Трегубов, третьим - британец Доминик Парсонс.

"Никита до последнего держал нас в напряжении, но он сумел доказать, что является сильнейшим, что он боец. Это серебро - с золотым отливом. Он вел абсолютно честную борьбу и доказал, что мы умеем бороться и побеждать. Мы гордимся им, просто супер", - сказал Зубков.

Собеседник агентства отметил, что победа южнокорейского скелетониста закономерна с учетом того, что у него было больше времени изучить все тонкости домашней трассы.

Российские спортсмены на Играх в Пхёнчхане выступают под олимпийским флагом в статусе олимпийских атлетов из России. На Олимпиаду по решению Международного олимпийского комитета (МОК) не получил приглашение победитель Игр в Сочи российский скелетонист Александр Третьяков.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Олимпиада-2018
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проголосовать в чужом городе
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кабмин внес поправки в правила проведения техосмотра автомобилей
2
Почему саночника Семена Павличенко досрочно выслали с Олимпиады
3
Бережная: судьба олимпийской чемпионки Пхёнчхана фигуристки Савченко достойна экранизации
4
Российская биатлонистка Акимова выступит в масс-старте на Олимпийских играх
5
МАК расшифровал запись речевого самописца Ан-148
6
Биатлонист Бабиков после пасьюта перелез через ограждение, чтобы не говорить с прессой
7
Российский фигурист Алиев заявил, что не волновался перед дебютом на Олимпиаде
Темы дня
Новости партнеров
Реклама