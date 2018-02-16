Тренер: российский скелетонист Трегубов выполнил задачу максимум, завоевав серебро ОИ

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 16 февраля. /ТАСС/. Россиянин Никита Трегубов выполнил задачу максимум, завоевав серебряную медаль в скелетоне на Олимпийских играх в Пхёнчхане. Такое мнение ТАСС по телефону высказал главный тренер российских бобслеистов и скелетонистов Данил Чабан.

Трегубов по сумме четырех попыток показал результат 3 минуты 22,18 секунды. Первое место занял южнокорейский скелетонист Юн Сун Бин (3.20,55), третьим стал британец Доминик Парсонс (3.22,20).

"Никита - молодец, он сумел выдержать трудную гонку, сделал красиво свое дело, - сказал Чабан. - Как и предполагалось, южнокореец уехал вперед на домашней трассе. Конечно, у него было огромное преимущество в плане подготовки - Никита провел 40 тренировочных заездов, а южнокореец 140. Но ничего страшного, и с ним можно соревноваться".

"Никита был в Пхёнчхане в одиночестве (МОК не выдал приглашения на Игры ни одному тренеру российских скелетонистов), мы помогали ему советами по телефону, - продолжил собеседник ТАСС. - Разбирали видео, которые он нам присылал. Дистанционно старались помогать. Безусловно, учитывая условия, которые сложились, для Никиты это особая медаль".

"Никита выполнил задачу максимум, он сделал все как надо. Как говорится, за себя и за того парня", - заключил специалист.