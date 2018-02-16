Трегубов заявил, что на ОИ бился в том числе за неприглашенных товарищей по команде

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 16 февраля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Серебряный призер Олимпийских игр в Пхёнчхане российский скелетонист Никита Трегубов бился на соревнованиях за себя и за неприглашенных Международным олимпийским комитетом (МОК) товарищей по команде. Об этом он рассказал ТАСС.

В пятницу Трегубов завоевал серебро Олимпиады в скелетоне. МОК ранее пожизненно дисквалифицировал скелетонистов Александра Третьякова, Елену Никитину, Марию Орлову, Ольгу Потылицыну и Сергея Чудинова (стал тренером сборной России) и аннулировал их результаты на Играх в Сочи. Атлеты успешно оспорили это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS), однако МОК все равно отказал им в приглашениях.

"Завоевать серебро Олимпиады - просто непередаваемые ощущения, - сказал Трегубов ТАСС. - Подготовка была сложна как никогда, но я очень рад, что смог справиться со всеми трудностями, со всеми нервами и стать серебряным призером. Мне очень грустно, что рядом со мной не было товарищей по команде. Я бился не только за себя, но и за них".

В беседе с журналистами Трегубов отметил ошибки в своих прокатах. "Эта медаль не стала случайной, просто так олимпийские награды не достаются, я не скажу, что проехал сегодня идеально, конечно, были определенные помарки, но главное, что я проехал стабильно, - сказал скелетонист. - Я старался концентрироваться только на старте, никуда не ездил, готовился именно к соревнованиям, ни разу за все два дня у меня не мелькнула мысль, что могу остаться вне пьедестала, подготовка к Олимпиаде была непростой, сильно отвлекала ситуация вокруг моей команды, когда я понял, что стал призером, испытал ощущение неописуемого счастья, поэтому я закричал. Бороться за золото было проблематично, Юн Сун Бин - это отличный спортсмен, имеющий прекрасный старт, выступающий на отличной технике на домашней трассе, он заслужил это золото".

Также россиянин заявил, что не достиг своего предела. "Мне еще нужно много работать над собой. Есть над чем, я не достиг предела своих возможностей, я недоволен своим стартом, могу ехать лучше, отсутствие тренеров тоже отразилось. Буду идти дальше и прогрессировать, медаль я хочу также посвятить всем отстраненным ребятам и своей бабушке Александре Андреевне, которая очень ждала моего выступления на этой Олимпиаде, но умерла год назад", - сказал Трегубов журналистам.

Трегубов принес команде олимпийских атлетов из России шестую медаль на текущей Олимпиаде (два серебра и четыре бронзы). Игры в Пхёнчхане завершатся 25 февраля.