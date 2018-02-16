Российский фигурист Алиев заявил, что не волновался перед дебютом на Олимпиаде

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 16 февраля. /ТАСС/. Российский фигурист Дмитрий Алиев не волновался перед исполнением короткой программы на Олимпиаде в Пхёнчхане и откатал ее с холодной головой. Об этом он рассказал журналистам.

В короткой программе Алиев набрал 98,98 балла, что является его лучшим результатом в карьере.

"От дебюта на Олимпиаде испытал ощущение радости. Пока прошел только первый день, работы сделано немного, завтра нужно держаться. Особо волнения не было, даже мыслей об этом не было", - сказал Алиев.

Ключевой частью программы Алиева стал сложный каскад с четверным лутцем. "Делал его на разминке, почувствовал, заходил на него без лишних мыслей и с холодной головой", - подчеркнул он.

Алиев назвал атмосферу на Играх праздничной. "Атмосфера тут очень хорошая. Я слышал болельщиков, это толкало наверх", - отметил он.

"До Олимпиады я долго сидел на сборах а Японии, в последние дни уже хотел поменять обстановку. Очень долго там был, язык можно было выучить за это время", - добавил Алиев в заключение.