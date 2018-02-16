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Гаджиев: РФПЛ могла бы учесть дату выборов при составлении календаря

Спорт
16 февраля, 18:04 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Максим Пахомов

Ранее стало известно, что четыре матча 23-го тура чемпионата России по футболу - ЦСКА - "Амкар", "Рубин" - "Спартак", "Зенит" - "Динамо" и "Локомотив" - "Ахмат" - будут перенесены с 18 марта

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Главный тренер футбольного клуба "Амкар" Гаджи Гаджиев

Главный тренер футбольного клуба "Амкар" Гаджи Гаджиев

© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 16 февраля. /Корр. ТАСС Максим Пахомов/. Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) могла бы учесть выборы президента Российской Федерации при составлении расписания матчей чемпионата, но для футбольного клуба "Амкар" перенос игры 23-го тура не является большой проблемой. Об этом ТАСС по телефону рассказал главный тренер пермского клуба Гаджи Гаджиев.

Ранее в пресс-службе РФПЛ сообщили ТАСС, что четыре матча 23-го тура чемпионата России по футболу - ЦСКА - "Амкар", "Рубин" - "Спартак", "Зенит" - "Динамо" и "Локомотив" - "Ахмат" - будут перенесены с 18 марта, а новая дата проведения встреч будет объявлена позднее. РФПЛ 14 декабря 2017 года опубликовала даты и время начало матчей 23-го тура. При этом, по информации ТАСС, лига получила письма от Министерства внутренних дел (МВД) с просьбой о переносе матчей с 18 марта еще в ноябре.

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"Я спокойно отношусь к переносу матча, конечно, в день выборов нужно перенести игру. Но у РФПЛ была возможность учесть это до выборов. Это можно было учесть, поэтому такое замечание может быть, но не будем делать из этого большую проблему", - сказал Гаджиев.

"Гораздо большей проблемой является неясность с тем, куда будет перенесена игра с ЦСКА. Если это перенос игры на один день назад или вперед, то это непринципиально, но если игры вообще не будет в это время, то это плохо", - добавил тренер.

ЦСКА продолжают борьбу в Лиге Европы, если команда сможет пройти стадию 1/16 финала, то 15 марта согласно расписанию на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), клубу предстоит провести ответную встречу 1/8 финала турнира. Согласно пункту 6.2 регламента РФПЛ временной промежуток между двумя официальными матчами клуба (включая игры Кубка России и клубных соревнований УЕФА) должен составлять не менее 48 часов. 19 марта начнется сбор национальной команды, которой предстоит провести товарищеские матчи со сборными Бразилии (23 марта, "Лужники") и Франции (27 марта, "Санкт- Петербург").

Календарь сезона, который был представлен РФПЛ в мае прошлого года, включает одну резервную дату для проведения матчей - 25 февраля.

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