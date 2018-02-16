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Команда CК "Крылатское" стала победителем турнира по хоккею с мячом на призы патриарха

Спорт
16 февраля, 18:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, февраля. /ТАСС

Финальный этап турнира проходил на Красной площади с 15 по 16 февраля

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МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Московская команда СК "Крылатское" выиграла турнир по хоккею с мячом на призы патриарха Московского и всея Руси среди детей 2005-2006 годов рождения. В финале москвичи переиграли сверстников из команды "Ерофей-2006" (Хабаровск) со счетом 6:3.

Член исполкома Федерации хоккея с мячом России Сергей Мяус отметил, что турнир в первую очередь запомнится своей искренностью.

"Поздравляю команду "Крылатское" с заслуженным первым местом, хабаровский "Ерофей" - с серебром, а кемеровский "Кузбасс" с бронзовыми медалями соревнований. Турнир прошел в душевной обстановке, родители и дети пообщались, обменялись опытом, само первенство в первую очередь запомнится искренностью, ведь искренность и есть главная черта нашей игры в хоккей с мячом", - сказал ТАСС Мяус.

Финальный этап турнира проходил на Красной площади с 15 по 16 февраля.

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