Команда CК "Крылатское" стала победителем турнира по хоккею с мячом на призы патриарха

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Московская команда СК "Крылатское" выиграла турнир по хоккею с мячом на призы патриарха Московского и всея Руси среди детей 2005-2006 годов рождения. В финале москвичи переиграли сверстников из команды "Ерофей-2006" (Хабаровск) со счетом 6:3.

Член исполкома Федерации хоккея с мячом России Сергей Мяус отметил, что турнир в первую очередь запомнится своей искренностью.

"Поздравляю команду "Крылатское" с заслуженным первым местом, хабаровский "Ерофей" - с серебром, а кемеровский "Кузбасс" с бронзовыми медалями соревнований. Турнир прошел в душевной обстановке, родители и дети пообщались, обменялись опытом, само первенство в первую очередь запомнится искренностью, ведь искренность и есть главная черта нашей игры в хоккей с мячом", - сказал ТАСС Мяус.

Финальный этап турнира проходил на Красной площади с 15 по 16 февраля.