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Клэр Уильямс: россиянин Сироткин преподнесет сюрприз в дебютном сезоне в "Формуле-1"

Спорт
16 февраля, 18:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, февраля. /ТАСС

В январе 22-летний Сироткин подписал однолетний контракт с "Уильямс"

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Сергей Сироткин

Сергей Сироткин

© EPA/TRACEY NEARMY

ТАСС, 16 февраля. Заместитель руководителя команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формулы-1" "Уильямс" Клэр Уильямс уверена, что российский пилот Сергей Сироткин преподнесет сюрприз и удивит многих в дебютном сезоне. Слова Уильямс приводит агентство Reuters.

В январе 22-летний Сироткин подписал однолетний контракт с "Уильямс".

"Я думаю, что Сироткин один из тех талантливых пилотов, о которых вы никогда не слышали по разным причинам. Но я уверена, что он может удивить многих в нынешнем сезоне", - сказала Уильямс.

Сироткин начал гоночную карьеру с картинга в 2008 году. С 2010 по 2016 год выступал в различных молодежных формульных сериях, став чемпионом европейской "Формулы- Абарт" (2011), вторым - в итальянской "Формуле- Абарт" (2011), третьим - в Auto GP (2012) и "Формуле-2" (2015, 2016). В 2014 году являлся тест-пилотом команды "Формулы-1" "Заубер", а с 2016 года выполнял роль резервного пилота команды "Рено".

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