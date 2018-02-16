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ФК "Амкар" продолжает переговоры с ЦСКА об аренде Оланаре

Спорт
16 февраля, 18:23 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Максим Пахомов

Об этом ТАСС по телефону рассказал исполнительный директор пермского клуба Денис Маслов

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Аарон Оланаре

Аарон Оланаре

© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 16 февраля. /Корр. ТАСС Максим Пахомов/. Футбольный клуб "Амкар" продолжает переговоры об аренде форварда московского ЦСКА Аарона Оланаре. Об этом ТАСС по телефону рассказал исполнительный директор пермского клуба Денис Маслов.

Ранее генеральный директор клуба Игорь Резвухин сообщил изданию "Спорт-Экспресс", что "Амкар" не смог договориться с ЦСКА по условиям аренды 23-летнего нападающего.

"Информация о том, что "Амкар" не будет арендовать Оланаре - преждевременная. Мы ведем диалог с ЦСКА", - сказал Маслов.

"Амкар" после 20 туров занимает 13-е место в чемпионате России (21 очко). Оланаре не имеет регулярной игровой практики - в текущем сезоне нигерийский нападающий принял участие в 11 играх во всех турнирах (1 гол). В зимнее трансферное окно ЦСКА взял в аренду нигерийского нападающего "Лестера" Ахмеда Мусу, выступавшего за ЦСКА с января 2012 года по июль 2016-го.

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