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Перенесший удаление селезенки хоккеист "Авангарда" Лемтюгов получил допуск к играм

Спорт
16 февраля, 19:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, февраля. /ТАСС

Лемтюгов получил серьезное повреждение в первом периоде матча регулярного чемпионата КХЛ против астанинского "Барыса"

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Николай Лемтюгов (справа)

Николай Лемтюгов (справа)

© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

ТАСС, 16 февраля. Нападающий омского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард" Николай Лемтюгов, которому в октябре прошлого года удалили селезенку, успешно прошел все тесты и получил соревновательный допуск для участия в матчах. Об этом сообщает пресс-служба "Авангарда".

Лемтюгов получил серьезное повреждение в первом периоде матча регулярного чемпионата КХЛ против астанинского "Барыса", который прошел 10 октября в Омске. Спортсмен был прооперирован, ему удалили селезенку, больше двух недель он провел в реанимации.

Хоккеист выступает за "Авангард" с июля 2015 года. В этом сезоне на счету 32-летнего форварда 11 матчей и 3 голевые передачи.

Следующий матч регулярного чемпионата КХЛ "Авангард" проведет с "Сибирью" 27 февраля.

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