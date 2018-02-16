Перенесший удаление селезенки хоккеист "Авангарда" Лемтюгов получил допуск к играм

ТАСС, 16 февраля. Нападающий омского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард" Николай Лемтюгов, которому в октябре прошлого года удалили селезенку, успешно прошел все тесты и получил соревновательный допуск для участия в матчах. Об этом сообщает пресс-служба "Авангарда".

Лемтюгов получил серьезное повреждение в первом периоде матча регулярного чемпионата КХЛ против астанинского "Барыса", который прошел 10 октября в Омске. Спортсмен был прооперирован, ему удалили селезенку, больше двух недель он провел в реанимации.

Хоккеист выступает за "Авангард" с июля 2015 года. В этом сезоне на счету 32-летнего форварда 11 матчей и 3 голевые передачи.

Следующий матч регулярного чемпионата КХЛ "Авангард" проведет с "Сибирью" 27 февраля.