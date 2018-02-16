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Лукашенко наградил олимпийскую чемпионку Игр-2018 Гуськову орденом Отечества III степени

Спорт
16 февраля, 19:47 UTC+3 МИНСК МИНСК 16, февраля. /ТАСС

Гуськова принесла Белоруссии первое золото Игр в Пхёнчхане, победив в акробатике - дисциплине фристайла

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Александр Лукашенко

Александр Лукашенко

© Александр Щербак/ТАСС

МИНСК, 16 февраля. /ТАСС/. Президент Белоруссии, глава Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко поздравил члена национальной команды по фристайлу Анну Гуськову с завоеванием золотой медали на зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане и наградил ее орденом Отечества III степени. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Гуськова принесла Белоруссии первое золото Игр в Пхёнчхане, победив в акробатике - дисциплине фристайла. Второе место заняла китаянка Чжан Синь, третьей стала ее соотечественница Кун Фаньюй.

"Защищая спортивную честь страны, ты подарила белорусам настоящий праздник. Сегодня все с замиранием сердца следили за ярким, самоотверженным выступлением, которое принесло нам первое, такое долгожданное золото Олимпиады в Пхёнчхане", - говорится в поздравлении. Глава государства отметил, что, показав непревзойденный уровень мастерства и подтвердив "высочайший класс белорусской школы фристайла, спортсменка стала автором победы всей страны".

Лукашенко также поздравил Гуськову с присвоением почетного звания "Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь" и награждением орденом Отечества III степени. При этом президент выразил благодарность тренерскому коллективу национальной команды по фристайлу и пожелал новых побед белорусским олимпийцам.

Олимпиада в Южной Корее завершится 25 февраля.

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