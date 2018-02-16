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Врио губернатора Нижегородской области поздравил конькобежку Воронину с бронзой ОИ

Спорт
16 февраля, 19:48 UTC+3 НИЖНИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 16, февраля. /ТАСС

В пятницу Воронина завоевала бронзу на дистанции 5000 м

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 февраля. /ТАСС/. Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин поздравил конькобежку Наталью Воронину с бронзовой медалью Олимпийских игр в Пхёнчхане. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе областного правительства.

В пятницу Воронина завоевала бронзу на дистанции 5000 м. Победу одержала голландка Эсме Виссер, серебро у чешки Мартины Сабликовой.

"Поздравляю Наталью Воронину и ее тренера Владимира Акилова с потрясающим результатом! Это и первая медаль для нижегородских олимпийцев в Пхёнчхане, и первая для российских конькобежцев. Такого не было давно. Всего от Нижегородской области в Южной Корее выступают семь спортсменов, будем и дальше болеть за наших!" - приводят в пресс-службе слова Никитина.

Он отметил, что в последний раз среди нижегородских конькобежцев медали Олимпиады завоевывала Татьяна Аверина в Инсбруке 42 года назад. На Играх-2018 выступают семь нижегородских спортсменов: конькобежцы Наталья Воронина и Сергей Трофимов, лыжница Анастасия Седова, прыгун на лыжах с трамплина Денис Корнилов, хоккеистки Валерия Тараканова, Виктория Кулишова и Екатерина Лихачева.

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