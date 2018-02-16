"Вест Бромвич" начал расследование в отношении четырех игроков, угнавших такси в Барселоне

ТАСС, 16 февраля. Английский футбольный клуб "Вест Бромвич" начал собственное расследование в отношении четырех игроков, которые угнали такси во время сборов команды в Барселоне. Об этом сообщает официальный сайт "Вест Бромвича".

Футболисты, фамилии которых не называются, в ночь на 16 февраля угнали такси возле ресторана быстрого питания и поехали в свой отель. Полиция опросила участников инцидента, но не арестовала их.

"В клубе проведут собственное расследование инцидента, игроки будут наказаны в соответствии с дисциплинарными правилами. До завершения расследования клуб больше не будет комментировать ситуацию", - говорится в заявлении.

В текущем сезоне "Вест Бромвич" находится на последнем месте в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 20 очков в 27 матчах. Команда не побеждает на протяжении 25 игр.

Следующий матч "Вест Бромвич" проведет на своем поле против "Хаддерсфилда" 24 февраля.