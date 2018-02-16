Боец Нурмагомедов уверен, что его поединок с американцем Фергюсоном станет титульным

ТАСС, 16 февраля. Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов, выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), уверен, что его поединок с американцем Тони Фергюсоном на турнире UFC 223 станет титульным. Слова Нурмагомедова приводит портал TMZ.

"Я подписал полноценный контракт на бой с Фергюсоном, полностью уверен, что наш бой станет чемпионским. Не думаю, что Макгрегор собирается возвращаться в MMA, он теперь боксер", - сказал Нурмагомедов.

Россиянин также отметил, что команда Макгрегора сейчас больше сфокусирована на реванше с Флойдом Мэйуэзером вместо поединка с ним или Фергюсоном.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном, который пройдет 7 апреля в Бруклине в рамках турнира UFC 223, станет титульным, потому что Коннор Макгрегор, являющийся чемпионом в легком весе, может быть лишен этого статуса из-за долгого отсутствия защиты титула. Президент UFC Дэйна Уайт официального заявления не делал.