Лучшие баскетболисты Единой лиги ВТБ сыграют в Матче звезд в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 февраля. /ТАСС/. Матч звезд Единой лиги ВТБ по баскетболу пройдет в субботу в Санкт-Петербурге. Шоу второй год подряд пройдет в формате встречи команд "Звезды России" и "Звезды мира".
В программе предусмотрены традиционные баскетбольные конкурсы (трехочковые броски и броски сверху). В рамках Матча звезд состоятся встречи молодых игроков лиги, а также матч знаменитостей, где выступят руководители клубов, чиновники, актеры и ветераны баскетбола.
Главный матч вечера начнется в 19:00 мск, ему будет предшествовать концерт Басты. Ведущим вечера приглашен Иван Ургант, в шоу-программе также выступит балет Бориса Эйфмана.
Команды Матча звезд возглавят главный тренер "Зенита" из Санкт-Петербурга Василий Карасев и Саша Обрадович, работающий в краснодарском клубе "Локомотив-Кубань". Стартовую пятерку "Звезд России" составят Дмитрий Хвостов ("Локомотив-Кубань"), Сергей Карасев ("Зенит"), Михаил Кулагин, Никита Курбанов и Андрей Воронцевич (все - ЦСКА). Должен был выйти на паркет в составе команды российских звезд лидер "Химок" Алексей Швед, но он получил травму, его заменил Кулагин.
Команду "Звезды мира" составили Хоакин Колом (УНИКС), Нандо де Коло (ЦСКА), Коти Кларк ("Автодор"), Энтони Гилл ("Химки") и Фрэнк Элегар ("Локомотив-Кубань").
В команде российских звезд также выступят Дмитрий Кулагин ("Локомотив-Кубань"), Антон Понкрашов (УНИКС), Петр Губанов и Иван Стребков (оба - "Нижний Новгород"), Сергей Моня ("Химки"), Евгений Воронов ("Зенит"), Иван Ухов ("Парма"). Состав иностранных звезд дополнят Серхио Родригес (ЦСКА), Марди Коллинз ("Локомотив-Кубань"), Дрю Гордон ("Зенит"), Джастин Картер ("Астана"), Энтони Хиллиард ("Енисей"), Стефан Ласме (УНИКС), Коди Миллер-Макинтайр ("Парма").
В конкурсах примут участие некоторые баскетболисты, не попавшие в составы команд на главный матч. В конкурсе трехочковых бросков выступят Понкрашов, Родригес, а также Райан Брокхофф ("Локомотив-Кубань"), Александр Кудрявцев ("Цмоки-Минск"), Бранко Миркович ("Калев") и Кристапс Яниченокс (ВЭФ). В конкурсе бросков сверху заявлены Фрэнк Элегар ("Локомотив-Кубань"), Тайлер Ханикатт ("Химки"), Ике Удано ("Астана") и Девон Саддлер ("Цмоки-Минск").
"Наша основная задача, чтобы в Санкт-Петербурге был баскетбольный праздник, - рассказал ТАСС президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко. - Тем более на фоне всероссийского успеха фильма "Движение вверх". Петербург - это баскетбольный город, где жили и выступали легендарные Кондрашин и Беловы".
Матч звезд Единой лиги ВТБ пройдет во второй раз. Год назад праздничное шоу состоялось в Сочи, где "Звезды России" со счетом 131:121 победили команду "Звезды мира".