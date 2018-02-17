Лучшие баскетболисты Единой лиги ВТБ сыграют в Матче звезд в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 февраля. /ТАСС/. Матч звезд Единой лиги ВТБ по баскетболу пройдет в субботу в Санкт-Петербурге. Шоу второй год подряд пройдет в формате встречи команд "Звезды России" и "Звезды мира".

В программе предусмотрены традиционные баскетбольные конкурсы (трехочковые броски и броски сверху). В рамках Матча звезд состоятся встречи молодых игроков лиги, а также матч знаменитостей, где выступят руководители клубов, чиновники, актеры и ветераны баскетбола.

Главный матч вечера начнется в 19:00 мск, ему будет предшествовать концерт Басты. Ведущим вечера приглашен Иван Ургант, в шоу-программе также выступит балет Бориса Эйфмана.

Команды Матча звезд возглавят главный тренер "Зенита" из Санкт-Петербурга Василий Карасев и Саша Обрадович, работающий в краснодарском клубе "Локомотив-Кубань". Стартовую пятерку "Звезд России" составят Дмитрий Хвостов ("Локомотив-Кубань"), Сергей Карасев ("Зенит"), Михаил Кулагин, Никита Курбанов и Андрей Воронцевич (все - ЦСКА). Должен был выйти на паркет в составе команды российских звезд лидер "Химок" Алексей Швед, но он получил травму, его заменил Кулагин.

Родригес не попал в стартовую пятерку

Команду "Звезды мира" составили Хоакин Колом (УНИКС), Нандо де Коло (ЦСКА), Коти Кларк ("Автодор"), Энтони Гилл ("Химки") и Фрэнк Элегар ("Локомотив-Кубань").

В команде российских звезд также выступят Дмитрий Кулагин ("Локомотив-Кубань"), Антон Понкрашов (УНИКС), Петр Губанов и Иван Стребков (оба - "Нижний Новгород"), Сергей Моня ("Химки"), Евгений Воронов ("Зенит"), Иван Ухов ("Парма"). Состав иностранных звезд дополнят Серхио Родригес (ЦСКА), Марди Коллинз ("Локомотив-Кубань"), Дрю Гордон ("Зенит"), Джастин Картер ("Астана"), Энтони Хиллиард ("Енисей"), Стефан Ласме (УНИКС), Коди Миллер-Макинтайр ("Парма").

В конкурсах примут участие некоторые баскетболисты, не попавшие в составы команд на главный матч. В конкурсе трехочковых бросков выступят Понкрашов, Родригес, а также Райан Брокхофф ("Локомотив-Кубань"), Александр Кудрявцев ("Цмоки-Минск"), Бранко Миркович ("Калев") и Кристапс Яниченокс (ВЭФ). В конкурсе бросков сверху заявлены Фрэнк Элегар ("Локомотив-Кубань"), Тайлер Ханикатт ("Химки"), Ике Удано ("Астана") и Девон Саддлер ("Цмоки-Минск").

"Наша основная задача, чтобы в Санкт-Петербурге был баскетбольный праздник, - рассказал ТАСС президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко. - Тем более на фоне всероссийского успеха фильма "Движение вверх". Петербург - это баскетбольный город, где жили и выступали легендарные Кондрашин и Беловы".

Матч звезд Единой лиги ВТБ пройдет во второй раз. Год назад праздничное шоу состоялось в Сочи, где "Звезды России" со счетом 131:121 победили команду "Звезды мира".