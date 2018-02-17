Ваш регион:
Олимпиада-2018
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.02:
$ 56.36
€ 70.65
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Врачи российских спортсменов в Пхёнчхане имеют необходимый запас лекарств от норовируса

Спорт
17 февраля, 3:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, февраля. /ТАСС

В Минсдраве также отметили, что сопровождающие врачи обладают нужными знаниями и навыками

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 17 февраля. Врачи, сопровождающие российских олимпийцев в Пхёнчхане, обладают необходимым запасом лекарств и готовы к рискам норовируса, заверили ТАСС в пресс-службе Минздрава России.

Ранее сообщалось, что более 1200 сотрудников организации, занимающейся охраной правопорядка на Олимпиаде, были отстранены от своей работы из-за вспышки вируса. Их заменили 900 солдат, которые будут поддерживать правопорядок, пока персонал не сможет вернуться к своей работе.

"В ходе подготовки к Олимпийским играм медики тщательно анализируют эпидемиологическую обстановку в принимающей стране. Поэтому российские врачи, сопровождающие наших олимпийцев, готовы к соответствующим рискам", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

"Они обладают необходимыми знаниями и навыками, а также имеют запасы лекарств", - уточнили в Минздраве.

Олимпийские игры в Пхёнчхане завершатся 25 февраля.

Смотрите также

Чемпионка ОИ-2018 горнолыжница Шиффрин испытывает симптомы норовируса

Двое швейцарских фристайлистов заразились норовирусом на Олимпиаде в Пхёнчхане

Число заразившихся норовирусной инфекцией на Олимпиаде возросло до 244 человек

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Олимпиада-2018
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проголосовать в чужом городе
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Галицкий заплатит НДФЛ с продажи блокпакета "Магнита"
2
Почему саночника Семена Павличенко досрочно выслали с Олимпиады
3
В США предъявили обвинения россиянам в рамках дела о "вмешательстве в выборы"
4
Результаты российских лыжников на ОИ уже трехкратно превзошли ожидания Вяльбе
5
Кабмин внес поправки в правила проведения техосмотра автомобилей
6
Обстановка в столице Мексики нормализовалась после землетрясения
7
Госдума приняла президентский закон о повышении МРОТ с 1 мая 2018 года
Темы дня
Новости партнеров
Реклама