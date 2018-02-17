Врачи российских спортсменов в Пхёнчхане имеют необходимый запас лекарств от норовируса

ТАСС, 17 февраля. Врачи, сопровождающие российских олимпийцев в Пхёнчхане, обладают необходимым запасом лекарств и готовы к рискам норовируса, заверили ТАСС в пресс-службе Минздрава России.

Ранее сообщалось, что более 1200 сотрудников организации, занимающейся охраной правопорядка на Олимпиаде, были отстранены от своей работы из-за вспышки вируса. Их заменили 900 солдат, которые будут поддерживать правопорядок, пока персонал не сможет вернуться к своей работе.

"В ходе подготовки к Олимпийским играм медики тщательно анализируют эпидемиологическую обстановку в принимающей стране. Поэтому российские врачи, сопровождающие наших олимпийцев, готовы к соответствующим рискам", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

"Они обладают необходимыми знаниями и навыками, а также имеют запасы лекарств", - уточнили в Минздраве.

Олимпийские игры в Пхёнчхане завершатся 25 февраля.