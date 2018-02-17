Ваш регион:
Олимпиада-2018
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.02:
$ 56.36
€ 70.65
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Старт супергиганта у женщин на Олимпиаде отложен на час из-за погоды

Спорт
17 февраля, 3:30 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 17, февраля. /ТАСС

Начало соревнований было запланировано на 5:00 мск

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 17 февраля. /ТАСС/. Финальные соревнования по горнолыжному спорту в супергиганте среди женщин на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане перенесены на час из-за сильного ветра. Об этом сообщает AFP.

Начало соревнований было запланировано на 5:00 мск

Решение было принято из соображений безопасности. Представительницы команды олимпийских атлетов из России не заявлены для участия в данной дисциплине.

Погодные условия неоднократно становились причиной переноса и задержки соревнований по горнолыжному спорту на текущих Играх. Олимпиада завершится 25 февраля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Олимпиада-2018
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проголосовать в чужом городе
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Галицкий заплатит НДФЛ с продажи блокпакета "Магнита"
2
Почему саночника Семена Павличенко досрочно выслали с Олимпиады
3
В США предъявили обвинения россиянам в рамках дела о "вмешательстве в выборы"
4
Результаты российских лыжников на ОИ уже трехкратно превзошли ожидания Вяльбе
5
Кабмин внес поправки в правила проведения техосмотра автомобилей
6
Обстановка в столице Мексики нормализовалась после землетрясения
7
Госдума приняла президентский закон о повышении МРОТ с 1 мая 2018 года
Темы дня
Новости партнеров
Реклама