Старт супергиганта у женщин на Олимпиаде отложен на час из-за погоды

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 17 февраля. /ТАСС/. Финальные соревнования по горнолыжному спорту в супергиганте среди женщин на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане перенесены на час из-за сильного ветра. Об этом сообщает AFP.

Начало соревнований было запланировано на 5:00 мск

Решение было принято из соображений безопасности. Представительницы команды олимпийских атлетов из России не заявлены для участия в данной дисциплине.

Погодные условия неоднократно становились причиной переноса и задержки соревнований по горнолыжному спорту на текущих Играх. Олимпиада завершится 25 февраля.