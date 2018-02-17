Посол ЧМ-2018 Лопырева побывала в гостях у хозяев предыдущего футбольного первенства

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 17 февраля. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Посол чемпионата мира по футболу 2018 года Виктория Лопырева побывала с гостях у Бразильской конфедерации футбола, в стране, где в 2014 году состоялось предыдущее мировое первенство. Встреча, на которой присутствовала корреспондент ТАСС, состоялась в пятницу в штаб-квартире организации в Рио-де-Жанейро.

По словам Лопыревой, поводом для ее визита в Бразилию стал в том числе опыт, которым крупнейшая южноамериканская страна располагает в области проведения международных соревнований. "Мы сейчас готовимся к чемпионату мира и можем только предполагать, как все будет происходить. А мне было интересно познакомиться с людьми, которые этот опыт уже получили. И посмотреть, что происходит теперь, уже после завершения мероприятия, на какие моменты стоит обратить внимание", - сказала она ТАСС.

Посол чемпионата отметила, что бразильцы активно интересовались информацией о ее родном городе - Ростове-на-Дону, потому что именно там состоится первая игра национальной сборной Бразилии по футболу с командой Швейцарии. "Я, конечно, поспешила сказать, что это чудесный город, который я очень люблю, который славится своим гостеприимством, потому что это юг России. Я с гордостью называю его южной столицей России, и я искренне надеюсь, что нашим бразильским гостям понравится в нашем городе, потому что мы готовились", - пояснила Лопырева.

"Я, как посол чемпионата мира, конечно, главной задачей для себя вижу лично пригласить бразильцев в Россию. Если у кого-то есть какие-то вопросы, я готова на них ответить, но для меня самое главное, чтобы они приехали к нам и увидели, какие мы и как мы живем, увидели, что мы очень любим гостей и нам есть что показать. Это и исторические достопримечательности, и современная инфраструктура, построенная к чемпионату мира", - добавила посол ЧМ-2018.

Футбольный мяч - с колыбели

На встрече с ней присутствовали и. о. президента Бразильской конфедерации футбола Антониу Карлос Нунес де Лима, генеральный секретарь этой организации Уалтер Фелдман, главный тренер сборной Бразилии по футболу Тите и генеральный консул РФ в Рио-де-Жанейро Владимир Токмаков. Хозяева мероприятия подарили Лопыревой футболку сборной Бразилии, на которой обозначено ее имя - Виктория.

"Эта встреча прошла так тепло, словно все присутствовавшие на ней - бразильцы", - отметил по окончании мероприятия Нунес де Лима. Воодушевленный отсутствием видимых межнациональных барьеров во время визита, он даже поделился с корреспондентом ТАСС секретом успеха соотечественников в этом виде спорта.

"Здесь, в Бразилии, когда рождается ребенок, в качестве первого подарка от отца он получает мяч. Уже в колыбели, понимаете? И когда он только начинает ходить, он уже бьет по мячу. Если вы дадите ребенку в Бразилии мяч, он уже знает, что с ним делать: не пытаться откусить, не целовать, а бить по нему", - сказал Нунес де Лима.

"Мы знаем, что будем в безопасности"

Генеральный секретарь Бразильской конфедерации футбола Уалтер Фелдман выразил надежду, что футбольное первенство станет для некоторых стран мира еще одним поводом побольше узнать о России. "Бразилия хорошо знает так называемый западный мир. Россия находится посередине, у вас заметно большое влияние Азии. Вы страна с культурой, с традициями, которые иногда в меньшей степени знакомы Западу", - отметил он в беседе с ТАСС.

По словам Фелдмана, он ожидает успешного проведения первенства в России. "Сейчас у нас есть очень воодушевляющие данные о проделанной работе, о строительстве инфраструктуры, позволяющей принять чемпионат мира. Мы знаем, что будем в безопасности, что нам окажут теплый прием. Лично я уверен, что это будет большое событие для России и для мира", - сказал генсек Бразильской конфедерации футбола.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.