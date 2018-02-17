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Корейский журналист найден мертвым в медиа-деревне на Олимпиаде в Пхёнчхане

Спорт
17 февраля, 6:02 UTC+3 ПХЕНЧХАН Корея/ 17, февраля. /ТАСС

Знакомые умершего говорят, что тот незадолго до кончины жаловался на боли в сердце

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© Сергей Бобылев/ТАСС

ПХЕНЧХАН /Южная Корея/, 17 февраля. /ТАСС/. Корейский журналист, работавший переводчиком в одной из японских вещательных компаний, был найден мертвым в одной из комнат медиа-деревни, где проживают аккредитованные на Олимпийские игры представители СМИ. Об этом на пресс-конференции заявил представитель оргкомитета Игр Сон Пэк Ю.

"Это кореец, который помогал коллегам из Японии, - сказал представитель оргкомитета. - Его сосед по комнате в медиа-деревне пытался его разбудить, но в итоге оказалось, что тот мертв. Ему было 55 лет".

По информации ТАСС, полиция уже начала расследование причин смерти. Знакомые умершего говорят, что тот незадолго до кончины жаловался на боли в сердце.

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