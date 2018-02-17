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Российские керлингистки проиграли команде США на Олимпиаде

Спорт
17 февраля, 6:12 дата обновления: 17 февраля, 6:27 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 17, февраля. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 7:6 в пользу американок

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Олимпийские спортсмены из России Юлия Гузеева и Галина Арсенькина (справа)

Олимпийские спортсмены из России Юлия Гузеева и Галина Арсенькина (справа)

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 17 февраля. /ТАСС/. Российские керлингистки проиграли сборной США со счетом 6:7 (в экстра-энде) в четвертом матче предварительного раунда на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане.

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За команду олимпийских атлетов из России выступают Виктория Моисеева (скип), Ульяна Васильева, Галина Арсенькина, Юлия Гузиёва и Юлия Портунова. В первом матче на Играх россиянки уступили британкам, во второй встрече победили китаянок, в третьей - уступили шведкам. В следующем матче в субботу команда олимпийских атлетов из России сыграет с японками (14:05 мск).

В других матчах сборная Швейцарии проиграла шведкам (7:8), китаянки одержали верх над командой Японии (7:6), а британки победили датчанок (7:6). Сборная Швеции с четырьмя победами лидирует в турнирной таблице, британки и японки (по три победы) делят второе место. Команда Моисеевой с одной победой в трех встречах делит седьмое место с датчанками и швейцарками.

В женском турнире по керлингу участвуют 10 команд. По итогам однокругового турнира четыре лучшие команды выйдут в полуфинал, матчи которого состоятся 23 февраля. Встреча за третье место запланирована на 24 февраля, финал - 25 февраля.

Россияне на Играх в Пхёнчхане выступают в усеченном составе под олимпийским флагом из-за приостановления членства Олимпийского комитета России.

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