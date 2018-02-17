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Оргкомитет Олимпиады проверит информацию о спекуляции билетами на соревнования

Спорт
17 февраля, 6:16 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 17, февраля. /ТАСС

По словам представителя оргкомитета Игр-2018 Сон Пэк Ю, на фигурное катание все билеты были распроданы

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Болельщики на Олимпиаде

Болельщики на Олимпиаде

© Сергей Бобылев/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 17 февраля. /ТАСС/. Оргкомитет Олимпийских игр в Пхёнчхане проверит информацию о спекуляции билетами на соревнования. Об этом на пресс- конференции заявил представитель оргкомитета Игр Сон Пэк Ю.

"На фигурное катание все билеты были распроданы. Я не видел, что сейчас происходит на фигурном катании, но были случаи, когда целые группы не могли прибыть на соревнования. Есть одна проблема - это спекуляция билетами. Мы проверим, что происходит на этих объектах", - сказал Сон Пэк Ю.

Олимпийские игры завершатся 25 февраля.

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