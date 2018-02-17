Моисеева: российские керлингистки исчерпали лимит поражений на Олимпиаде

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 17 февраля. /ТАСС/. Российские керлингистки больше не имеют права на поражение на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. Такое мнение журналистам высказала скип команды Виктория Моисеева.

В субботу россиянки уступили сборной США со счетом 6:7 (в экстра-энде) в четвертой игре предварительного раунда. В первом матче на Играх россиянки уступили британкам, во второй встрече победили китаянок, в третьей - уступили шведкам.

"Меня в принципе не тревожит турнирная ситуация, потому что если будет иначе, то мы выйдем на следующую игру и ничего не сделаем. Нам необходимо выигрывать матчи, в этом плане ничего не меняется. Да, к сожалению, у нас закончился лимит поражений, но от этого наша игра не поменяется - мы всегда стараемся действовать лучше, чем мы можем", - сказала Моисеева.

"Было очень много моментов, когда мы могли дожать соперника, но мы ими не воспользовались. Из-за этого и обидно. В тех моментах, когда мы действовали хорошо, соперник действовал еще лучше. Можно сказать, что это был матч упущенных возможностей", - заключила российская спортсменка.

В следующем матче в субботу команда олимпийских атлетов из России сыграет с японками.

В женском турнире по керлингу участвуют 10 команд. По итогам однокругового турнира четыре лучшие команды выйдут в полуфинал, матчи которого состоятся 23 февраля. Встреча за третье место запланирована на 24 февраля, финал - 25 февраля.