Российские хоккеисты сыграют с американцами в тех же сочетаниях, что и со словенцами

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 17 февраля. /ТАСС/. Тренерский штаб команды олимпийских атлетов из России по хоккею не будет вносить изменения в состав на матч со сборной США по сравнению с игрой против словенцев. Об этом журналистам сообщил тренер Харийс Витолиньш.
В пятницу российские хоккеисты разгромили сборную Словении со счетом 8:2 в матче группового раунда Олимпиады. Участие в матче не приняли защитник Алексей Марченко и нападающий Вадим Шипачев. Как сообщил после игры главный тренер Олег Знарок, Шипачев не сыграл из-за плохого самочувствия.
"Состав, который играл вчера, меняться не будет. Решили победный состав не менять. Но еще не вечер, все готовятся", - сказал Витолиньш.
Как ранее анонсировал Знарок, место в воротах займет Василий Кошечкин. Полный состав команды выглядит следующим образом:
Матч между российскими хоккеистами и сборной США пройдет в субботу, начало в 15:10 мск.