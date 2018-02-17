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Российские хоккеисты сыграют с американцами в тех же сочетаниях, что и со словенцами

Спорт
17 февраля, 6:47 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 17, февраля. /ТАСС

Место в воротах на игру со сборной США займет Василий Кошечкин

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ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 17 февраля. /ТАСС/. Тренерский штаб команды олимпийских атлетов из России по хоккею не будет вносить изменения в состав на матч со сборной США по сравнению с игрой против словенцев. Об этом журналистам сообщил тренер Харийс Витолиньш.

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В пятницу российские хоккеисты разгромили сборную Словении со счетом 8:2 в матче группового раунда Олимпиады. Участие в матче не приняли защитник Алексей Марченко и нападающий Вадим Шипачев. Как сообщил после игры главный тренер Олег Знарок, Шипачев не сыграл из-за плохого самочувствия.

"Состав, который играл вчера, меняться не будет. Решили победный состав не менять. Но еще не вечер, все готовятся", - сказал Витолиньш.

Как ранее анонсировал Знарок, место в воротах займет Василий Кошечкин. Полный состав команды выглядит следующим образом:

  • Владислав Гавриков - Вячеслав Войнов; Илья Ковальчук - Сергей Андронов - Сергей Калинин;
  • Никита Нестеров - Богдан Киселевич; Никита Гусев - Павел Дацюк - Кирилл Капризов;
  • Андрей Зубарев - Артем Зуб; Сергей Широков - Николай Прохоркин - Александр Барабанов;
  • Егор Яковлев, Иван Телегин - Илья Каблуков - Михаил Григоренко, Сергей Мозякин.

Матч между российскими хоккеистами и сборной США пройдет в субботу, начало в 15:10 мск.

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