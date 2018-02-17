Российские хоккеисты сыграют с американцами в тех же сочетаниях, что и со словенцами

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 17 февраля. /ТАСС/. Тренерский штаб команды олимпийских атлетов из России по хоккею не будет вносить изменения в состав на матч со сборной США по сравнению с игрой против словенцев. Об этом журналистам сообщил тренер Харийс Витолиньш.

В пятницу российские хоккеисты разгромили сборную Словении со счетом 8:2 в матче группового раунда Олимпиады. Участие в матче не приняли защитник Алексей Марченко и нападающий Вадим Шипачев. Как сообщил после игры главный тренер Олег Знарок, Шипачев не сыграл из-за плохого самочувствия.

"Состав, который играл вчера, меняться не будет. Решили победный состав не менять. Но еще не вечер, все готовятся", - сказал Витолиньш.

Как ранее анонсировал Знарок, место в воротах займет Василий Кошечкин. Полный состав команды выглядит следующим образом:

Владислав Гавриков - Вячеслав Войнов; Илья Ковальчук - Сергей Андронов - Сергей Калинин;

Никита Нестеров - Богдан Киселевич; Никита Гусев - Павел Дацюк - Кирилл Капризов;

Андрей Зубарев - Артем Зуб; Сергей Широков - Николай Прохоркин - Александр Барабанов;

Егор Яковлев, Иван Телегин - Илья Каблуков - Михаил Григоренко, Сергей Мозякин.

Матч между российскими хоккеистами и сборной США пройдет в субботу, начало в 15:10 мск.