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Арсенькина: тревога за турнирное положение на ОИ не пойдет на пользу керлингисткам РФ

Спорт
17 февраля, 6:54 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 17, февраля. /ТАСС

Россиянки идут на седьмом месте в турнирной таблице соревнований

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Галина Арсенькина

Галина Арсенькина

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 17 февраля. /ТАСС/. Российским керлингисткам не стоит тревожиться за свое турнирное положение на Олимпийских играх в Пхёнчхане. Такое мнение журналистам высказала игрок российской команды Галина Арсенькина.

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В субботу россиянки уступили сборной США со счетом 6:7 (в экстра-энде) в четвертой игре предварительного раунда. В первом матче на Играх керлингистки уступили британкам, во второй встрече победили китаянок, в третьей - уступили шведкам. Россиянки идут на седьмом месте в турнирной таблице соревнований.

"К сожалению, соперник отлично справился с нашими разводками в экстра-энде. У них дважды идеально получились непростые броски, поэтому им удалось выиграть. Нам не стоит думать о трех поражениях в четырех матчах, если мы будем тревожиться, то вряд ли процент выполнения бросков станет лучше. Нужно выкладываться в каждой игре", - сказала Арсенькина.

В следующем матче в субботу команда олимпийских атлетов из России сыграет с японками (начало в 14:05 мск).

В женском турнире по керлингу участвуют 10 команд. По итогам однокругового турнира четыре лучшие команды выйдут в полуфинал, матчи которого состоятся 23 февраля. Встреча за третье место запланирована на 24 февраля, финал - 25 февраля.

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