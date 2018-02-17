Горнолыжница Эстер Ледецкая из Чехии завоевала золото в супергиганте на Олимпиаде

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 17 февраля. /ТАСС/. Чешская горнолыжница Эстер Ледецкая завоевала золото в супергиганте на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. Спортсменка показала результат 1 минута 21,11 секунды.

Серебро завоевала австрийка Анна Файт (1.21,12), бронзу - представительница Лихтенштейна Тина Вайратер (1.21,22). Бронза Вайратер стала первой медалью для Лихтенштейна на зимних Олимпиадах с 1988 года. Представительницы команды олимпийских атлетов из России не были заявлены для выступления в супергиганте.

Ледецкая принесла сборной Чехии первое золото на Олимпиаде в Пхёнчхане, всего в активе команды на данный момент пять педалей (одно золото, два серебра и две бронзы).

Россияне на Играх в Пхёнчхане выступают в усеченном составе под олимпийским флагом из-за приостановления членства Олимпийского комитета России. Олимпиада завершится 25 февраля.