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Тренер: бронза Непряевой закономерна, поскольку она выросла в спортивной семье

Спорт
17 февраля, 15:16 UTC+3 ТВЕРЬ

По мнению Александра Смирнова, выиграть бронзу российским лыжницам помогла в том числе грамотная расстановка на этапах

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Наталья Непряева

Наталья Непряева

© EPA-EFE/ANTONIO BAT

ТВЕРЬ, 17 февраля. Бронзовый призер Олимпийских игр россиянка Наталья Непряева выросла в семье чемпионки Универсиады в лыжной эстафете и с детства на два года опережала сверстников, поэтому ее успех закономерен. Такое мнение ТАСС выразил заслуженный тренер России, ранее работавший с Непряевой в Твери, Александр Смирнов.

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Биография бронзовых призеров ОИ-2018 по эстафетным лыжным гонкам

В субботу российские лыжницы Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Анастасия Седова, Анна Нечаевская стали бронзовыми призерами в эстафете 4х5 км, преодолев дистанцию за 52 минуты 7,6 секунды. Золото завоевали норвежки Ингвильд Эстберг, Астрид Якобсен, Рагниль Хага и Марит Бьорген (51.24,3), серебро - шведки Анна Хог, Шарлотта Калла, Эбба Андерссон, Стина Нильссон (51.26,3).

"Мама - тренер по лыжным гонкам, чемпионка Всемирной Универсиады 1995 года в испанской Хаке в лыжной эстафете, в этом же году и родилась Наташа. Оба родителя - мастера спорта, так что она с детских лет была на лыжах. На два года опережала сверстников, Наташа с 1992 годом попала на первенство мира, так что выделялась из всех", - сказал тренер.

По мнению Смирнова, выиграть бронзу помогла в том числе грамотная расстановка спортсменок на этапах.

"Очень сильно переживал, в душе думал, что за третье место, в принципе, они могли биться, очень переживал, когда на последнем этапе побежала Нечаевская. Грамотная расстановка была на этапах, это способствовало тому, что они заняли третье место. Первые три девушки сделали хороший задел", - поделился мнением собеседник агентства.

Непряева также выступит в командном спринте и в гонке на 30 км классическим стилем.

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