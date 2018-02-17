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Биатлонистка Акимова заявила, что утратила доверие к тренерскому штабу сборной России

Спорт
17 февраля, 15:32 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 17, февраля. /ТАСС

Спортсменка сообщила, что у нее не было необходимого контакта и диалога с тренерами

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Татьяна Акимова

Татьяна Акимова

© Сергей Бобылев/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 17 февраля. /ТАСС/. Биатлонистка Татьяна Акимова утратила доверие к тренерскому штабу женской сборной России во главе с Сергеем Коноваловым. Об этом она рассказала журналистам после окончания гонки с общего старта на Олимпийских играх в Пхёнчхане.

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Акимова в гонке заняла последнее место. На Играх-2018 россияне выступают под олимпийским флагом и в статусе олимпийских атлетов из России.

"Тренеру ты доверяешь, он тебе всегда как отец, как психолог - он всегда тебе поможет и поддержит. А в этом году, я не хочу скрывать, не было необходимого контакта и диалога. Поэтому у меня нет доверия, что очень сложно. Сейчас такая ситуация, когда большинство спортсменов желают тренироваться с теми, кто был в прошлом году", - сказала Акимова.

Спортсменка отметила, что она не понимает, почему по итогам прошлого сезона пост тренера женской команды покинул Виталий Норицын, под руководством которого ей удавалось добиваться хороших результатов.

"Я набирала форму так, как мне прогнозировали. Я тренировалась осознано и все понимала. В этом году многие тренировки я даже не могла понять. Когда я у тренеров спрашивала, для чего нужна эта тренировка, мне никакого конкретного объяснения не было. А тренироваться, когда у тебя нет четкого понимания, сложно", - сказала биатлонистка.

"Я не понимаю своего состояния, мне сложно его оценить. Проще, когда ты с тренером анализируешь ситуацию, у меня же на протяжении сезона такого контакта не было", - подчеркнула она.

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